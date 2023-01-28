«Арсенал» проиграл шесть матчей подряд с «Манчестер Сити»

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник хозяев Натан Аке. Его ассистентом выступил Джек Грилиш.
Таким образом, «Манчестер Сити» продлил серию побед над «Арсеналом».
Это уже шестое подряд поражение «Арсенала» от «Манчестер Сити» – 0:1, 1:2, 0:5, 0:1, 1:4, 0:1.
В последний раз «горожане» уступали «канонирам» 18 июля 2020 года – 0:2 в полуфинале Кубка Англии.
В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а «Арсенал» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:0).
Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:
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