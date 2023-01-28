Зайнутдинов: Арбузов — будущее ЦСКА и сборной России

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов оценил перспективы хавбека Ярослава Арбузова попасть в сборную России.



Арбузов вчера, 27 января забил победный гол в товарищеском матче с белградским «Партизаном» на сборе в Турции (2:1). В текущем сезоне Молодежной футбольной лиги (МФЛ) 19‑летний футболист отметился одной результативной передачей в 13 матчах.



«Арбузов — это наше будущее, будущее ЦСКА и сборной России. У него было много травм, но сейчас он набирает форму. Вам следует за ним последить», — приводит слова Зайнутдинова «Матч ТВ».



Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами Кубка России.



В сезоне-2022/2023 Российкой Премьер-Лиги армейцы набрали 29 очков в 17 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице.

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