Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зайнутдинов: Арбузов — будущее ЦСКА и сборной России

Зайнутдинов: Арбузов — будущее ЦСКА и сборной России
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов оценил перспективы хавбека Ярослава Арбузова попасть в сборную России.

Арбузов вчера, 27 января забил победный гол в товарищеском матче с белградским «Партизаном» на сборе в Турции (2:1). В текущем сезоне Молодежной футбольной лиги (МФЛ) 19‑летний футболист отметился одной результативной передачей в 13 матчах.

«Арбузов — это наше будущее, будущее ЦСКА и сборной России. У него было много травм, но сейчас он набирает форму. Вам следует за ним последить», — приводит слова Зайнутдинова «Матч ТВ».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами Кубка России.

В сезоне-2022/2023 Российкой Премьер-Лиги армейцы набрали 29 очков в 17 матчах и занимают пятое место в турнирной таблице.

Новость по теме
Игроки ЦСКА отпраздновали победу в матче с «Партизаном» с фанатским сектором
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023