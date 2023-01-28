Мартин Якубко: хотелось бы объяснений от ФИФА и УЕФА — как России вернуться в турниры

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о перспективах возвращения российских команд в официальные турниры.
«Считаю, что пока вся ситуация не уляжется, как-нибудь не закончится, мало шансов, что Россию вернут в официальные матчи. Но мне было бы интересно узнать, какие требования у ФИФА и УЕФА, что они хотят от российских спортсменов. Про это никто говорит и потому непонятно. Если вы сказали, что исключаете клубы из Лиги чемпионов, так скажите, что конкретно надо сделать, чтобы вернуться обратно. Я пока не понимаю, что требуется от российских спортсменов и клубов, а было бы интересно узнать», — приводит слова Мартина Якубко «РБ Спорт».
Ранее РФС и УЕФА провели встречу. На встрече РФС и УЕФА обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам, однако никаких конкретных решений принято не было. Напомним, сейчас команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА.
Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.
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