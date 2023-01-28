Кавазашвили: после санкций мы стали развиваться быстрыми темпами. Вперёд, страна!

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о развитии молодых игроков московского клуба а также о голе Павла Мелёшина в товарищеском матче в «Ботевом» (1:0).

«Не пора ли Мелёшина уже подпускать к основному стартовому составу «Спартака», который выходит на все основные матчи? Думаю, что в принципе наши молодые российские футболисты давно уже подходят к основным составам своих команд. Наших ребят нужно больше ставить в состав и переставать быть зависимыми от легионеров. Чем быстрее мы к этому придём, тем быстрее будем опираться на своих футболистов. Этим мы будем укреплять не только свои клубы, но и выполнять главную задачу с национальной командой. Мы вернём ту сильную сборную, которая у нас была во времена СССР.



Да, в матче против «Ботева» голевая атака «Спартака» прошла почти только через наших русских ребят. Подходят ли красно-белые к тому моменту, когда в команде произойдёт смена поколения? Я об этом думал, когда УЕФА только наложили на нас санкции. Тогда уже стало появляться больше наших российских футболистов — и это радует. Эти санкции, как ни странно, помогли нашему футболу. Иностранцы хотели нас погубить, но в итоге только помогли. Мы стали лучше не только в финансовом плане, но и в техническом, научном, социальном и спортивном. Мы стали развиваться быстрыми темпами, так что вперёд, страна!», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.