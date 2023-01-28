Мусиала — о награде лучшему игроку сборной Германии в 2022 году: совсем этого не ожидал

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала поделился эмоциями от получения награды лучшему игроку национальной команды в 2022 году.



«Для меня это огромная честь. Я действительно рад получить эту награду. Я совсем этого не ожидал. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Это стимул продолжать усердно работать, совершенствоваться и, надеюсь, добиться успеха с национальной командой. Это главная цель. Личная награда — это хорошо, но я бы предпочёл добиться большего в составе сборной Германии на чемпионате мира», — приводит слова Мусиалы пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).



Напомним, Мусиала набрал 66% голосов болельщиков. В тройку лидеров голосования также вошли полузащитники Кай Хаверц и Йозуа Киммих.

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