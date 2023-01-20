Мусиала признан лучшим игроком сборной Германии в 2022 году
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала признан лучшим игроком национальной команды в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза. Сейчас игроку 19 лет.
Мусиала набрал 66% голосов болельщиков. Второе место в голосовании занял Кай Хаверц, на третьей строчке расположился Йозуа Киммих.
В 2022 году Джамал Мусиала провёл 11 матчей за сборную Германии, в них он отдал две голевые передачи. Он выходил в стартовом составе во всех трёх матчах на чемпионате мира – 2022. Сборная Германии заняла третье место в группе ЧМ-2022 с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.
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