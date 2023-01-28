Аке — о забитом мяче «Арсеналу»: думаю, это первый гол, который я забил правой ногой

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:0). Аке забил единственный гол в матче.
«Это хорошо, особенно после тяжёлого периода. Приятно продолжать в том же духе, мы воспринимаем их как тяжёлого соперника. Победа со счётом 1:0 для выхода в следующий раунд придаёт нам уверенности перед следующими играми.
Этот матч был посвящён стойкости, мы оставались сильными и убедились, что не уступим. То, что нам нужно, чтобы показать себя. Во втором тайме мы были лучше, больше играли в свою игру. Но было тяжело. Их прессинг был высоким, так что играть было трудно.
Я получил хорошую передачу от Джека (Грилиша. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, что это первый гол, который я забил правой ногой, так что я доволен», — приводит слова Аке официальный сайт «Манчестер Сити».
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