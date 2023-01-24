Кафанов: переход Лунёва в «Байер» — не ошибка. Он тренируется в топ-клубе Бундеслиги

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов считает, что переход россиянина Андрея Лунёва в «Байер» не был ошибочным. По мнению Кафанова, голкипер прибавил в мастерстве благодаря тренировкам в топ-клубе Бундеслиги.

«Стал ли ошибкой переход Лунёва в «Байер»? Конечно, нет. Андрей тренируется с большими мастерами в топ-клубе Бундеслиги. Тут хочешь-не хочешь — сам неизбежно прибавишь.



Вижу ли я разницу в Лунёве до Германии и после неё? Да, увидел это на тренировках в сборной. Ногами Андрей стал играть намного лучше. Градецки и Лунёв играют в похожем стиле на тот, который мы просим от вратарей в «Ростове» и национальной команде.



Вратарь не может расти без игровой практики? Отчасти согласен. Не хватает 90 минут стресса, давления и шума трибун. Но если ты к каждой тренировке относишься, как к самому важному матчу в жизни, каждый эпизод отрабатываешь, как во время игры, — тогда ты прибавляешь.



Жизнь неоднократно показывала, что вратари могут долго не играть, а потом выходить и демонстрировать высокий уровень игры, если они правильно тренировались. У Андрея как раз такая ситуация», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».