Хавбек дортмундской «Боруссии» Эмре Джан рассказал о борьбе с раком

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан рассказал о борьбе с раком, который был обнаружен у него после перехода в «Ювентус» из «Ливерпуля» в 2018 году.
«У меня был раз щитовидной железы, и мне нужно было срочно сделать операцию. Это многое изменило в моей жизни. У вас может быть много денег, может быть всё, но здоровье важнее всего. Это часть жизни, и я советую всем пройти обследование. Неважно, насколько здоровым человек себя считает, если вовремя узнать о проблеме, можно действовать.
Я благодарен врачам «Ювентуса». Мне позвонили через два месяца после медосмотра в клубе. Я не знал, что происходит, я даже не знал, что такое щитовидная железа, и я никогда бы не подумал, что у меня рак. Переехать в Турин стоило хотя бы ради этого», — приводит слова Джана Goal.com со ссылкой на DAZN.
- 28 января 2023
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