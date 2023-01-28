Андрей Канчельскис: зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался против привлечения иностранных специалистов в клубы Российской Премьер-Лиги.
«Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян. За кем из тех, кто сейчас без работы? Имён называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя. Сёмин, Слуцкий, Кержаков, Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 17 туров лидером Российской Премьер-Лиги является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
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