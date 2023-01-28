Сенников: интересно было бы посмотреть на Игнашевича в РПЛ. Перспективный тренер
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что хотел бы понаблюдать за работой главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича в Российской Премьер-Лиге.
«В России есть перспективные тренеры. Интересно было бы посмотреть на Игнашевича в РПЛ. Молодой и перспективный специалист. «Балтика» сейчас на ходу: будем надеяться, что клуб выйдет в Премьер-Лигу. Но на Игнашевича могут обратить внимание и большие клубы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Калининградская «Балтика» в 20 матчах набрала 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров входят «Алания» (38) и казанский «Рубин» (37).
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