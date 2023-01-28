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Гакпо — о матче с «Брайтоном»: мы должны показать, что в прошлый раз был несчастный случай

Гакпо — о матче с «Брайтоном»: мы должны показать, что в прошлый раз был несчастный случай
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ожиданиями от матча 1/16 Кубка Англии с «Брайтоном». Игра состоится завтра, 29 января. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Все полны решимости выиграть следующую игру, пройти в следующий раунд и в конце концов постараться выиграть кубок. Мы должны быть готовы выложиться на все сто.

Все знают, что произошло в прошлый раз, когда мы играли с ними («Ливерпуль» проиграл «Брайтону» со счётом 0:3 в матче 20-го тура АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Мы должны показать, что это был несчастный случай, и поехать туда за победой. Это то, что каждый хочет сделать. Они играют в хороший футбол, но думаю, что если мы будем контролировать мяч и играть в свой футбол, то добьёмся результата», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

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