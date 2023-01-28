Видео: Ким Кардашьян замечена на улицах Лос-Анджелеса в футболке «Ромы»
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Известная американская фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замечена на улицах Лос-Анджелеса в футболке итальянского футбольного клуба «Рома».
Кардашьян предстала в форме «Ромы», которая использовалась римской командой в сезоне-1997/1998, который стал первым для чешского тренера Зденека Земана во главе «волков». Суперзвезда посетила спортзал. В 2021 году Кардашьян публично признавалась в симпатии к Риму, побывав там во время отпуска.
В текущем сезоне «Рома» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков после 19 сыгранных матчей. В следующем матче римляне сыграют на выезде с лидером Серии A «Наполи». Встреча состоится уже завтра, 29 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
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