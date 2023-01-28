Леон Горецка пропустит матч «Бавария» — «Айнтрахт» из-за проблем с бедром

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман сообщил, что полузащитник клуба Леон Горецка не сыграет в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».



«Леон пропустит предстоящий матч. У него проблемы с бедром. Я не буду рисковать. Вероятно, Леон вернётся в строй в среду. Все остальные футболисты, которые были заявлены на игру с «Кёльном», будут доступны.



Что касается Горецки, ему необходимо быть полностью готовым. К сожалению, сейчас он испытывает проблемы со здоровьем. Он много работает над собой. Я поддерживаю Леона, мы часто общаемся. Я пытаюсь избавить его от лишнего давления», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.



Матч чемпионата Германии «Бавария» — «Айнтрахт» состоится сегодня, 28 января.

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