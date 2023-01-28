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Анчелотти — о возможном назначении сына Давиде в «Эвертон»: это случится, но не сейчас

Анчелотти — о возможном назначении сына Давиде в «Эвертон»: это случится, но не сейчас
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном назначении сына Давиде Анчелотти на пост наставника «Эвертона».

«Давиде хочет быть главным тренером команды, и это произойдёт однажды, но не сейчас. В тот день, когда я прекращу тренировать, или в тот день, когда я решу уйти, он тоже может без проблем уйти. Он должен сделать свою карьеру, и он будет это делать, потому что у него есть возможности. Но на данный момент у нас всё хорошо, и мы ещё не завершили работу», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Давиде Анчелотти работал под руководством своего отца в составе «ирисок», в данный момент является одним из ассистентов Карло Анчелотти в «Реале». Самостоятельного управленческого опыта у Давиде нет.

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