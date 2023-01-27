Сын Карло Анчелотти — один из кандидатов на пост главного тренера «Эвертона»

Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, является одним из кандидатов на пост наставника «Эвертона». Как сообщает Daily Mail, он является альтернативой на случай, если не удастся договориться с экс-менеджером «Лидса» Марсело Бьельсой.



33-летний тренер, который работал под руководством своего отца в составе «ирисок», в данный момент является одним из ассистентов Карло Анчелотти в мадридском «Реале». Пока неизвестно, готов ли Давиде вернуться в Ливерпуль, но считается, что в «Эвертоне» всерьёз рассматривают его кандидатуру.

В любом случае, отсутствие у Анчелотти управленческого опыта может сыграть против него, учитывая затруднительное положение, в котором оказался «Эвертон». Команда занимает 19-е место английского чемпионата, имея столько же очков, сколько и занимающего 20-ю строчку «Саутгемптона» (15).

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