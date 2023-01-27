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Сын Карло Анчелотти — один из кандидатов на пост главного тренера «Эвертона»

Сын Карло Анчелотти — один из кандидатов на пост главного тренера «Эвертона»
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Давиде Анчелотти, сын главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, является одним из кандидатов на пост наставника «Эвертона». Как сообщает Daily Mail, он является альтернативой на случай, если не удастся договориться с экс-менеджером «Лидса» Марсело Бьельсой.

33-летний тренер, который работал под руководством своего отца в составе «ирисок», в данный момент является одним из ассистентов Карло Анчелотти в мадридском «Реале». Пока неизвестно, готов ли Давиде вернуться в Ливерпуль, но считается, что в «Эвертоне» всерьёз рассматривают его кандидатуру.

В любом случае, отсутствие у Анчелотти управленческого опыта может сыграть против него, учитывая затруднительное положение, в котором оказался «Эвертон». Команда занимает 19-е место английского чемпионата, имея столько же очков, сколько и занимающего 20-ю строчку «Саутгемптона» (15).

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