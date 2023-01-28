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Аллегри подтвердил переговоры «Ювентуса» по переходу Маккенни

Аллегри подтвердил переговоры «Ювентуса» по переходу Маккенни
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об американском полузащитнике Уэстоне Маккенни, который близок к переходу в английский «Лидс Юнайтед».

«Маккенни не будет доступен завтра, потому что он находится в центре переговоров. Думаю, что клуб уже договорился с его новой командой, поэтому завтра его не будет», — приводит слова Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» планирует арендовать Маккенни с опцией выкупа за € 25 млн. «Лидс» предложил Уэстону контракт до 2027 года с зарплатой € 3,7 млн в год без учёта бонусов. Футболист дал согласие на переход в английский клуб.

В текущем сезоне Серии А Маккенни провёл за «Ювентус» 15 встреч, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Завтра, 29 января, «Ювентус» встретится с «Монцей». Начало игры — в 17:00 мск.

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