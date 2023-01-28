Владимир Габулов: Лунёв молодец, что попробовал себя в Европе — это совершенно другой мир
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о вратаре «Байера» Андрее Лунёве, который в связи с отсутствием игрового времени может покинуть немецкий клуб в зимнее трансферное окно.
«Переход Лунёва в «Байер» — однозначно не ошибка! Нужно пробовать себя, выходить из привычного ритма жизни. Это совершенно другой мир. Провести несколько сезонов в Германии — отличный футбольный и жизненный опыт. Молодец, что попробовал себя в Европе.
Уровень чемпионата в Германии совсем другой. Конечно же, плохо, что не получилось сыграть больше. Но ничего страшного не случилось для Андрея. В следующий раз точно получится, с другой командой», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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