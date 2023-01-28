«Торино» сыграл вничью с «Эмполи», отыгравшись с 0:2. Миранчук отдал голевую передачу
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Сегодня, 28 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» играл в гостях с «Эмполи». Матч проходил на стадионе «Карло Кастеллани». Главный арбитр встречи дал стартовый свисток в 17:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:2.
На 37-й минуте Себастьяно Луперто открыл счёт после передачи Рэзвана Марина. На 69-й минуте забил уже сам Марин, а в качестве ассистента выступил Франческо Капуто.
На 82-й минуте Самуэле Риччи отыграл один мяч, отличившись после передачи Перра Схюрса, а спустя три минуты Антонио Санабрия сравнял счёт после передачи Алексея Миранчука.
«Торино» остался на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков в 20 матчах сезона-2022/2023.
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