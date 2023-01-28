«Реал» лишится Бензема, Модрича и Крооса? Всё из-за уникального правила контрактов

Карим Бензема, Лука Модрич, Тони Кроос, Марко Асенсио, Дани Себальос, Начо Фернандес и Мариано Диас. Семь из 23 игроков первой команды «Реала» — 30 процентов банды Карло Анчелотти — с 1 января могут вести переговоры и подписывать предварительные контракты c любым заинтересованным клубом. Причина проста: действующие сделки всех перечисленных игроков истекают 30 июня 2023 года.

Такой уровень неопределённости может пугать, но «Реал» принимает это, потому что подход клуба к продлению соглашений основан на устоявшемся методе. На «Бернабеу» давно действуют определённые правила, и никто в клубе, похоже, не готов нарушать этот кодекс. Игрокам платят за то, что они способны дать в будущем, а не за заслуги прошлого. Футболистам старше 30 предлагают продление лишь на сезон, и никому, даже живым легендам, не удаётся обойти этот закон. Серхио Рамос – лучший пример за последнее время.

На старте 2021 года центральный защитник, чей контракт истекал грядущим летом, запросил продление на два года с повышением зарплаты. Он отклонил стартовое (и последнее) предложение клуба – это была большая ошибка. Позже капитан согласился на те условия, но 35-летнему испанцу ответили – оффер больше не действителен. У защитника не осталось другого выбора, и он ушёл в «ПСЖ».

Серхио Рамос Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Сантьяго Бернабеу, многолетний президент «Реала», давший своё имя мадридскому стадиону, первым выбрал политику непродления контрактов более чем на один сезон для игроков в возрасте от 30 лет и старше. В 1960-е карьеры футболистов гораздо раньше подходили к закату – в 26–30 лет они уже считались пенсионерами. Сейчас спортсмены гораздо лучше следят за собой и наслаждаются более продолжительной карьерой.

Тем не менее клуб продолжает пользоваться проверенной политикой, доказавшей свою эффективность. Ещё один яркий пример – спад Криштиану Роналду, который так и не вышел на межгалактический уровень после ухода из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году в возрасте 33 лет. С Рамосом повторилась та же история.

Эта политика позволяет сохранять гибкость в отношении заработной платы и других расходов, наращивая при этом финансовые возможности для омоложения команды. Противоположный подход у их главного соперника – «Барселона» в последние сезоны не скупилась на соглашения с возрастными Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой.

В этом году ситуация в Испании немного иная: не все игроки с истекающими контрактами перевалили отметку в 30 лет, так что клубу придётся разбираться с возможными продлениями по-разному. Посмотрим, что ждет каждого футболиста.

Карим Бензема

Возраст: 35 лет

Матчи за «Реал»: 624

Трофеи с «Реалом»: 23

В будущем Бензема меньше всего сомнений. Испанское медиа Relevo даже сообщило, что его контракт был автоматически продлён ещё на год после завоевания «Золотого мяча» в октябре прошлого года, хотя «Реал» утверждает, что в клубе по-прежнему есть семь игроков с истекающими сделками.

В любом случае с переговорами не должно возникнуть проблем. Карим стал лидером атаки «Реала» с момента отъезда Роналду в Турин, а теперь выводит команду на поле с капитанской повязкой. Всё по делу: страйкер проводит на «Бернабеу» 14-й сезон, а больше мячей за мадридцев забил только Криштиану – 335 голов против 451.

Лука Модрич

Возраст: 37 лет

Матчи за «Реал»: 460

Трофеи с «Реалом»: 21

В отношении Модрича сомнений ещё меньше – клуб считает его образцовым профи. Хотя переговоры с хорватом каждый год идут по разному сценарию: например, в конце 2020-го игрок и работодатель считали, что грядущим летом их сотрудничество прекратится, но закончилось всё очередным продлением. В прошлом году стороны были настроены более позитивно, но для начала переговоров потребовалось время. Модрич снова остался и помог «Реалу» выиграть 14-й Кубок европейских чемпионов (пятый для Луки).

Пока никаких новостей о будущем хавбека нет, зато есть полная уверенность в готовности игрока остаться ещё на сезон. Клуб же предпочитает ждать. Зарплата Луки не должна стать проблемой: оклад хорвата не изменился с тех пор, как он согласился на 10-процентное сокращение ради финансовой стабильности клуба в период пандемии COVID-19.

Лука Модрич Фото: Angel Martinez/Getty Images

Хотя варианты у полузащитника есть. Его завалили предложениями из МЛС и Саудовской Аравии, в том числе – от «Аль-Насра», где играет Криштиану Роналду. Модрич чувствует, что у него в запасе ещё пару лет – после 162 игр за сборную Хорватии в матче за бронзу ЧМ-2022 Лука заявил, что не завяжет с выступлениями за национальную команду. Зато подтвердил желание сыграть в июньском финале Лиги наций УЕФА.

Тони Кроос

Возраст: 33 года

Матчи за «Реал»: 390

Трофеи с «Реалом»: 18

Ещё один игрок, которого в «Реале» считают образцовым во всех аспектах, в том числе – за уход из сборной Германии летом 2021 года. С момента перехода из «Баварии» восемь с половиной лет назад Кроос продлил контракт только один раз (в 2019 году) – очередной маркер показательного отношения к делу. Деньги не имеют для немца решающего значения, он отличается честностью и прямотой — качествами, которые высоко ценит в других людях президент клуба Флорентино Перес.

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Источники, близкие к полузащитнику, утверждают, что до февраля игрок не будет принимать какие-либо решения о будущем. Судьба «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов, где они сыграют с «Ливерпулем» в 1/8 финала в ремейке прошлогоднего финала, и конкуренция за место в составе со стороны молодых Тчуамени, Вальверде и Камавинга будут ключевыми факторами.

Новость по теме Анчелотти рассказал о будущем Крооса в «Реале»

Тренерский штаб в восторге от Крооса. «Как болельщик я не могу даже представить, что он уйдёт из футбола», — сказал Анчелотти на пресс-конференции в начале года. Тони действительно не собирается играть ещё много лет – в его планах завершить карьеру здесь и сосредоточиться на других проектах.

Марко Асенсио

Возраст: 27 лет

Матчи за «Реал»: 258

Трофеи с «Реалом»: 15

Карьеру Асенсио в Мадриде трудно трактовать однозначно. Прошлым летом он собирался покинуть клуб: Марко ожидал, что ему предложат условия получше, и обиделся на боссов. Нового оффера он так и не дождался, потому что правление не видело у игрока потенциала для развития и предпочло бы заработать на его продаже.

Нападающий считал, что его выпихивают из команды, но сменил агентов и остался на «Бернабеу», хотя ситуация с его игровым временем с тех пор не сильно улучшилась. В этом сезоне он провёл на поле всего 735 минут и проиграл конкуренцию Винисиусу Жуниору с Родриго, но окружение Асенсио втолковывает ему, что Анчелотти рассчитывает на футболиста.

Марко Асенсио и Карло Анчелотти Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Как сообщает The Athletic, стороны уже сели за стол переговоров. «Реал» точно не захочет бесплатно отпускать 27-летнего игрока сборной, особенно на фоне слухов об интересе «Барселоны».

Дани Себальос

Возраст: 26 лет

Матчи за «Реал»: 92

Трофеи с «Реалом»: 8

Будущее Себальоса менее прозрачно. Клуб не начинал переговоров о продлении его контракта и не планирует этого делать, потому что хочет давать игровое время молодым и перспективным игрокам. Летом Дани решил подождать и посмотреть, как изменятся его перспективы по ходу сезона, но ничего хорошего для него не случилось.

Возвращение в «Бетис», в котором он начинал профессиональную карьеру, кажется маловероятным по экономическим причинам: клуб просто не потянет его зарплату. То же касается большинства команд Ла Лиги, поэтому испанец присматривается к вариантам за границей.

Дани Себальос Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Начо Фернандес

Возраст: 33 года

Матчи за «Реал»: 292

Трофеи с «Реалом»: 19

Начо провёл в «Реале» всю карьеру, завоевал с родным клубом 19 титулов, включая пять побед в Лиге чемпионов, но защитник может уйти летом. Всего несколько месяцев назад стороны были уверены, что договорятся о продлении, но с тех пор процесс зашёл в тупик. Представители игрока не получают позитивных сигналов от правления и всерьёз растеряли оптимизм.

Выпускник академии в этом сезоне сыграл всего 231 минуту в Ла Лиге и не слишком счастлив в роли глубокого запасного: испанец присматривается к вариантам за пределами «Бернабеу». К Фернандесу есть давний интерес у одной из команд Ла Лиги и клубов других топ-чемпионатов, кучу денег предлагают в Саудовской Аравии. Но главным направлением для Начо будет МЛС – агенты игрока уже ведут переговоры с представителями лиги.

Мариано Диас

Возраст: 29 лет

Матчи за «Реал»: 78

Трофеи с «Реалом»: 8

Это самый очевидный кейс. «Реал» годами выпихивает Диаса, но игрок доминиканской сборной раз за разом отказывался уходить, поэтому ожидается, что он покинет столичный клуб свободным агентом предстоящим летом. Диас вряд ли согласится уйти по ходу зимнего трансферного окна, хотя за сезон он сыграл всего 25 минут во всех соревнованиях.

Его чистая зарплата в € 4.5 млн серьёзно обременяет клуб, и «Реал» ясно дал понять, что хочет вычеркнуть эту статью расходов. Мариано точно не получит предложение о продлении – на это решение также повлияла плохая игра Диаса в тех редких случаях, когда он выходил на поле, и частые травмы. В раздевалке обсуждается и наплевательское отношение форварда к делу.