Депутат ЛНР подтвердил, что его сын находится на просмотре в «Зените»

Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Максим Уваров, отец нападающего Артура Уварова, подтвердил информацию о приглашении сына на просмотр в «Зенит».



«Да, моего сына пригласили на просмотр в «Зенит». Вариант появился давно, но к тому времени Артур был травмирован более полугода. Он в Питере проходил восстановление. После того как закончатся сборы, клуб примет решение: заключать контракт или нет. В дальнейшем всё будет видно.



Сейчас можно вспоминать, какие были варианты с просмотрами в клубы, но для нас главное было восстановиться — была проведена серьёзная операция на крестообразной связке левой ноги. После этой операции требуется минимум полгода восстановления. С апреля он не играет, операция была в июне, а сейчас уже восстановился и постепенно набирает форму.



Конечно, Артур доволен приглашением на просмотр, но он делает первый шаг, чтобы понять, насколько обретёшь форму после травмы и будешь соответствовать высоким требованиям такой известной команды. Сейчас нет смысла загадывать и не стоит забегать вперёд — это только начало. Уже к середине февраля будет более-менее всё ясно», — сказал Уваров-старший в интервью Sport24.

В апреле прошлого года Уваров был отчислен из молодёжной команды киевского «Динамо» по политическим причинам. В своем заявлении динамовцы назвали футболиста «сыном врага Украины».