Спортдир «Барселоны»: клуб не будет совершать больших действий в зимнее ТО

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф после победы сине-гранатовых над «Жироной» (1:0) прокомментировал победный гол Педри, а также рассказал о потенциальных трансферах до конца зимнего трансферного окна.

«Педри молод, но его гол очень помог нам в матче, где было мало моментов. «Барселона» добилась очень важных трёх очков.

Будет ли болельщик команды спокоен касательно трансферов этой зимой? Все могут быть спокойны, потому что каких-то движений на рынке от нас не будет. Но вы никогда до конца не знаете, что может произойти», — приводит слова Круиффа издание Sport.es.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Бетисом». Игра состоится в среду, 1 февраля, начало – в 23:00 мск.

Победный гол Педри в ворота «Жироны»:

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