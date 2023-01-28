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«Интер» обыграл «Кремонезе», уступая по ходу матча. Лаутаро Мартинес оформил дубль

«Интер» обыграл «Кремонезе», уступая по ходу матча. Лаутаро Мартинес оформил дубль
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Сегодня, 28 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» играл в гостях с «Кремонезе». Матч проходил на стадионе «Джованни Цини». Главный арбитр Маурицио Мариани дал стартовый свисток в 20:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Интера».

На 11-й минуте встречи Давид Окереке неожиданно вывел хозяев вперёд после передачи Суалихо Мейте. «Интер» сравнял счёт на 21-й минуте усилиями Лаутаро Мартинеса. На 65-й минуте Лаутаро установил окончательный счёт, отличившись после передачи Эдина Джеко.

«Интер» вышел на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков в 20 матчах. «Кремонезе» остался на последнем, 20-м месте, набрав восемь очков.

Италия - Серия А. 20-й тур
28 января 2023, суббота. 20:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
1:0 Окереке – 11'   1:1 Мартинес – 21'   1:2 Мартинес – 65'
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