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Тренер «Краснодара» Ивич высказался об отстранении России от международных турниров

Тренер «Краснодара» Ивич высказался об отстранении России от международных турниров
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, возглавивший команду в январе 2023 года, прокомментировал фактор отсутствия международных турниров у российских клубов.

«РПЛ — сложная лига, в ней много хороших команд, игроков и тренеров. Перед приездом мы с тренерским штабом просмотрели множество матчей. Стараемся адаптироваться как можно быстрее, понять стиль соперников.

Отсутствие еврокубков? Конечно, это нехорошо. По моему мнению, нельзя одну из федераций просто выдёргивать из турниров. Верю, что это скоро изменится. Беспокоит ли меня это? Я знал всю ситуацию до принятия решения», — сказал Ивич в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

Отстранение российских команд и сборных было принято совместным решением ФИФА и УЕФА от марта 2022 года.

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