Владимир Ивич вспомнил, как согласился на работу в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как согласился на работу в российской команде.

«Когда мы обсуждали мою работу с «Краснодаром», было абсолютно понятно, чего хочет клуб. У меня было два-три дня для размышлений. С моей стороны был положительный ответ, мы пришли к договорённости без проблем. После этого была лёгкая турбулентность со стороны моего бывшего клуба: руководство «Маккаби» не знало, отпускать меня или нет. Однако клубы пришли к компромиссу, а мы получили то, что имеем», — сказал Ивич в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».

45-летний Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года, подписав контракт на два года. Он заменил на этом посту Александра Сторожука.