Владимир Ивич вспомнил, как согласился на работу в «Краснодаре»
Поделиться
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, как согласился на работу в российской команде.
«Когда мы обсуждали мою работу с «Краснодаром», было абсолютно понятно, чего хочет клуб. У меня было два-три дня для размышлений. С моей стороны был положительный ответ, мы пришли к договорённости без проблем. После этого была лёгкая турбулентность со стороны моего бывшего клуба: руководство «Маккаби» не знало, отпускать меня или нет. Однако клубы пришли к компромиссу, а мы получили то, что имеем», — сказал Ивич в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».
45-летний Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года, подписав контракт на два года. Он заменил на этом посту Александра Сторожука.
Комментарии
- 28 января 2023
-
21:25
-
21:17
-
21:17
-
21:13
-
21:03
-
20:46
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:50
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:22
-
19:04
-
18:59
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
18:16
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:52
Партнерский контент