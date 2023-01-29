Боков: не думаю, что уход Малкома даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков высказался по поводу возможного ухода бразильского нападающего Малкома из питерского клуба.
«Если клуб работает на благо футболиста, а футболист на благо клуба, то почему не стоит отпускать? Найдут общий язык, и поедет выступать за другую команду.
У «Зенита» достаточно резервов, чтобы заменить его. Не думаю, что это даст «Спартаку» дополнительные шансы в чемпионской гонке. У «Зенита» и так всё хорошо», – приводит слова Бокова Metaratings.
Ранее сообщалось, что Малком может продолжить карьеру в «ПСЖ». 25-летний бразилец выступает за российский клуб с 2019-го и в июле прошлого года продлил с ним контракт до 2027-го. В нынешнем сезоне Малком в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
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