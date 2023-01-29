Агент Малкома: никакого нового раунда переговоров между «Зенитом» и «ПСЖ» не будет

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболиста «Зенита» Малкома, сообщил, что его клиент не перейдёт в «ПСЖ».

«Никакого нового раунда переговоров между «Зенитом» и «ПСЖ» не будет. Дальнейших контактов между клубами не планируется. Малком остаётся в «Зените»: мой клиент сосредоточен на игре за российский клуб», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует провести ещё один раунд переговоров с петербургским «Зенитом» о трансфере Малкома. При этом агент бразильского футболиста в интервью «Чемпионату» заявил, что контакты с «ПСЖ» действительно были, но до конкретного предложения дело не дошло, поэтому Малком останется в «Зените».