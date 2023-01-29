Антонин Кински назвал Олега Романцева лучшим тренером в истории российского футбола
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Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински рассказал, какого специалиста считает лучшим тренером в истории российского футбола.
«Олег Романцев — лучший тренер в истории российского футбола. Я даже застал его за работой в «Сатурне», когда только-только приехал в Россию в 2004 году», — сказал Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Романцев возглавлял национальную команду России в период с 1994 по 1996 год, а также в период с 1998 по 2002 год. Помимо национальной команды, он работал в «Спартаке» (Москва), «Динамо» (Москва), «Сатурне» (Раменское) и ряде других команд. Во времена карьеры футболиста Романцев выступал за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист».
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