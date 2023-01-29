Источник: «Спартак» планирует провести третий сбор в Турции без товарищеских матчей

Московский «Спартак» не планирует проводить товарищеские матчи на сборе в Турции. Об этом сообщает Metaratings.

«Спартак» проведёт третий сбор в Турции с 14 по 20 февраля. Планируется, что за это время клуб не будет участвовать в товарищеских матчах даже в закрытом режиме. Так решил тренерский штаб. «Спартак» на зимних сборах обыграл АГМК со счётом 3:1, а также победил болгарский «Ботев» – 1:0. Матч с «Левски» не состоялся.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице. После 17 матчей красно-белые набрали 36 очков, отстав от «Зенита» на шесть очков. В конце февраля «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Кубка России.