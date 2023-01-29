Кин: Каземиро — важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Каземиро.



«Каземиро — важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед». Последние несколько дней клубу не хватало качественного футболиста в центре поля. Игрока с яркой индивидуальностью. Каземиро — футболист высочайшего класса. Мы можем наблюдать это каждую неделю. Он влияет на ход игр.



Да, когда Каземиро пришёл, было мнение, что он склонен оставаться в обороне, ведь в «Реале» он работал с разными игроками, которые в большей степени заточены на атаку. Но сейчас мы видим, что он усовершенствовал игру во многих областях, таких как результативный пас и завершение атак. Также он отлично играет в обороне», — приводит слова Кина ITV.com.