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Кин: Каземиро — важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед»

Кин: Каземиро — важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о полузащитнике «красных дьяволов» Каземиро.

«Каземиро — важнейший трансфер для «Манчестер Юнайтед». Последние несколько дней клубу не хватало качественного футболиста в центре поля. Игрока с яркой индивидуальностью. Каземиро — футболист высочайшего класса. Мы можем наблюдать это каждую неделю. Он влияет на ход игр.

Да, когда Каземиро пришёл, было мнение, что он склонен оставаться в обороне, ведь в «Реале» он работал с разными игроками, которые в большей степени заточены на атаку. Но сейчас мы видим, что он усовершенствовал игру во многих областях, таких как результативный пас и завершение атак. Также он отлично играет в обороне», — приводит слова Кина ITV.com.

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