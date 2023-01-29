«Вальядолид» вырвал победу у «Валенсии» в концовке домашнего матча Ла Лиги

Сегодня, 29 ноября, состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вальядолид» играл с «Валенсией». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Стартовый свисток главного арбитра Хорхе Фигероа Васкеса прозвучал в 16:00 мск.
В первом тайме при практически равном владении мячом между командами у «летучих мышей» было больше шансов для взятия ворот – «Валенсия» нанесла восемь ударов (два в створ), в то время как «Вальядолид» отважился только на четыре попытки (один в створ).
Во втором хозяева поля завладели преимуществом и серьёзно угрожали воротам «Валенсии». Гости пытались играть на контратаках, но ни один из их семи ударов по воротам не был точным. Долгое время счёт оставался ничейным, но в самой концовке «Вальядолид» смог поразить ворота соперника. Случилось это на 90-й минуте, когда канадский форвард Кайл Ларин с передачи Дарвина Мачиса реализовал голевой момент и принёс своей команде победу – 1:0.
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