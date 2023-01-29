«Монца» на выезде обыграла «Ювентус» и обошла туринцев в турнирной таблице Серии А

«Монца» обыграла «Ювентус» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:0.



Гости могли открыть счёт спустя 12 минут после стартового свистка, однако мяч Джанлуки Капрари был отменён после продолжительного просмотра VAR. Это не помешало «Монце» открыть счёт – на 18-й минуте Патрик Чиурриа реализовал голевой момент после передачи Хосе Мачина. Ещё до перерыва гости укрепили преимущество – забитый мяч на свой счёт записал Дани Карвалью, а результативный пас – Карлос Аугусто. 2:0 — неожиданная победа гостей.



«Монца» набрала 25 очков и обошла «Ювентус» в турнирной таблице Серии А, поднявшись на 11-ю позицию. В активе туринцев по-прежнему 23 балла. Напомним, ранее команда Массимилиано Аллегри была лишена 15 очков в текущем розыгрыше турнира и опустилась в середину таблицы.