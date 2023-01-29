Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монца» на выезде обыграла «Ювентус» и обошла туринцев в турнирной таблице Серии А

«Монца» на выезде обыграла «Ювентус» и обошла туринцев в турнирной таблице Серии А
Комментарии

«Монца» обыграла «Ювентус» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:0.

Гости могли открыть счёт спустя 12 минут после стартового свистка, однако мяч Джанлуки Капрари был отменён после продолжительного просмотра VAR. Это не помешало «Монце» открыть счёт – на 18-й минуте Патрик Чиурриа реализовал голевой момент после передачи Хосе Мачина. Ещё до перерыва гости укрепили преимущество – забитый мяч на свой счёт записал Дани Карвалью, а результативный пас – Карлос Аугусто. 2:0 — неожиданная победа гостей.

«Монца» набрала 25 очков и обошла «Ювентус» в турнирной таблице Серии А, поднявшись на 11-ю позицию. В активе туринцев по-прежнему 23 балла. Напомним, ранее команда Массимилиано Аллегри была лишена 15 очков в текущем розыгрыше турнира и опустилась в середину таблицы.

Италия - Серия А. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 2
Монца
Монца
0:1 Чиурриа – 18'   0:2 Карвалью – 39'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023