«Монца» на выезде обыграла «Ювентус» и обошла туринцев в турнирной таблице Серии А

«Монца» обыграла «Ювентус» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на стадионе «Альянц – Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:0.
Гости могли открыть счёт спустя 12 минут после стартового свистка, однако мяч Джанлуки Капрари был отменён после продолжительного просмотра VAR. Это не помешало «Монце» открыть счёт – на 18-й минуте Патрик Чиурриа реализовал голевой момент после передачи Хосе Мачина. Ещё до перерыва гости укрепили преимущество – забитый мяч на свой счёт записал Дани Карвалью, а результативный пас – Карлос Аугусто. 2:0 — неожиданная победа гостей.
«Монца» набрала 25 очков и обошла «Ювентус» в турнирной таблице Серии А, поднявшись на 11-ю позицию. В активе туринцев по-прежнему 23 балла. Напомним, ранее команда Массимилиано Аллегри была лишена 15 очков в текущем розыгрыше турнира и опустилась в середину таблицы.
- 29 января 2023
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