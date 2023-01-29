Романо: «Челси» готов заплатить € 120 млн за хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса

«Челси» вновь вернулся к переговорам по переходу полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях синие хотят подписать футболиста любой ценой и готовы заплатить за него € 120 млн, которые лиссабонский клуб требует в качестве клаусулы, прописанной в его контракте.



Президент «Бенфики» Руй Кошта всё ещё не намерен соглашаться на уход игрока этой зимой, но «Челси» будет настаивать на заключении сделки в оставшиеся часы трансферного окна. Руководство лондонского клуба хочет усилить позицию центра поля после неудачи в подписании хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо и полузащитника «Эвертона» Амаду Онаны.



На минувшем чемпионате мира по футболу Фернандес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, а также был признан лучшим молодым игроком соревнования.

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