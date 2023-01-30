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«ПСЖ» в меньшинстве на 90+6-й минуте упустил победу в матче с «Реймсом»

«ПСЖ» в меньшинстве на 90+6-й минуте упустил победу в матче с «Реймсом»
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«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Реймсом» в домашнем матче 20-го тура Лиги 1.

В первой половине встречи команды не сумели открыть счёт: несмотря на преимущество парижан по владению мячом, они не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, в то время как из девяти ударов гостей два достигли Джанлуиджи Доннарумы. После перерыва «ПСЖ» забил первым же попаданием в створ — на 51-й минуте гол на свой счёт записал Неймар. Спустя пять минут столичная команда осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил хавбек Марко Верратти. В концовке встречи гости сумели вырвать ничью — на 90+6-й минуте гол забил Фоларин Балогун.

«ПСЖ» набрал 48 очков в турнирной таблице и продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства. Ближайший преследователь парижан, «Ланс», отстаёт на три балла. «Реймс» (26) — 11-й.

Франция - Лига 1. 20-й тур
29 января 2023, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
0 : 0
Реймс
Реймс
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