«ПСЖ» в меньшинстве на 90+6-й минуте упустил победу в матче с «Реймсом»

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Реймсом» в домашнем матче 20-го тура Лиги 1.
В первой половине встречи команды не сумели открыть счёт: несмотря на преимущество парижан по владению мячом, они не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, в то время как из девяти ударов гостей два достигли Джанлуиджи Доннарумы. После перерыва «ПСЖ» забил первым же попаданием в створ — на 51-й минуте гол на свой счёт записал Неймар. Спустя пять минут столичная команда осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил хавбек Марко Верратти. В концовке встречи гости сумели вырвать ничью — на 90+6-й минуте гол забил Фоларин Балогун.
«ПСЖ» набрал 48 очков в турнирной таблице и продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства. Ближайший преследователь парижан, «Ланс», отстаёт на три балла. «Реймс» (26) — 11-й.
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