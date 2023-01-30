«ПСЖ» выиграл один из четырёх последних матчей Лиги 1

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом» в домашнем матче 20-го тура Лиги 1.



Команда Кристофа Галтье дома упустила победу над «Реймсом» (1:1) в 20-м туре чемпионата Франции, пропустив на 96-й минуте.



В Лиге 1 у «ПСЖ» всего одна победа в четырёх последних матчах – над «Анжером» (2:0). На этом отрезке также было поражение от «Ланса» (1:3), ставшее первым в сезоне для лидера лиги.



Отметим, что после 20-го тура расклад в верхней части таблицы не изменился. «ПСЖ» идёт первым, «Ланс», сыгравший вничью с «Труа» (1:1), отстает на три балла, «Марсель», поделивший очки с «Монако» (1:1), – на пять, «Монако» – на 10.



Перед матчем с «Реймсом» парижане разгромили «Пеи де Кассель» из шестой лиги в Кубке Франции и проиграли «Ренну» (0:1) в чемпионате.

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