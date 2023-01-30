Яровинский: в России мало игроков с таким характером и такими достижениями, как у Дзюбы

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.
«Артём — топ-игрок. Я его невероятно высоко оцениваю и как футболиста, и как человека, который может обладать существенным весом в коллективе. Дзюба, кстати, тоже пример невероятной любви и ненависти публики одновременно. Человек своей карьерой заслуживает только самых добрых слов. Я так говорю не потому, что Артём мой товарищ, а потому что в России в целом мало футболистов с таким характером и такими достижениями. Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие и Дзюба стоят для меня в одном ряду как выдающиеся спортсмены», — приводит слова Яровинского Sport24.
На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор».
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