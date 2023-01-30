Нападающий «Сочи»: сейчас остановить «Зенит» почти нереально, но всё заканчивается
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
«На данный момент, конечно, остановить «Зенит» практически нереально. Это очень богатый клуб. Но в какой-то момент всё заканчивается. Когда-то и у других больших команд будут взлёты. Хочется, чтобы в чемпионате России была постоянная борьба, чтобы три-четыре клуба конкурировали за первое место. На данный момент это невозможно. Но надеюсь, что со временем все изменится», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».
Напомним, после окончания первой части российского чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 42 очка. На втором месте идёт «Спартак», у которого на шесть очков меньше.
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