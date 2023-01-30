Главный тренер молодёжки «Локо» Мишаткин: Галактионов знает как раскрыть молодые таланты

Главный тренер молодёжной команды московского «Локомотива» Максим Мишаткин высказался об игроках основного состава и главном тренере Михаиле Галактионове.



«Раков — самый талантливый форвард в системе «Локо» со времён Кокорина? В каждые времена свои герои. Да, мы говорим, что Вадим имеет задатки, но сравнить мы сможем только по прошествии времени. Мы понимаем, кто такой Кокорин, а Вадим только в начале своего пути.



Жалею ли, что Мухин оказался в ЦСКА? А я всех жалею. В истории с Максимом нужно вернуться к Юношеской лиге УЕФА. Играя там, они взрослеют, понимают, что они не хуже европейских футболистов. В то время он здорово вырос ментально: стал характерным, по‑спортивному злым. Эти матчи в Лиге чемпионов многое дали нашим ребятам. Для молодёжи очень важно верить в себя. Мы переживали, что он ушёл из «Локо», но есть свои обстоятельства.



Что означает для Даниила Худякова переход Ильи Лантратова? Главное продолжать хорошо проявлять себя. Кстати, если вернуться к вопросу про немецкий менеджмент, то они предоставили Даниилу возможность проявить себя и стать игроком РПЛ. В молодёжную команду мы взяли его на сборы, когда он был совсем юным. Уже тогда было видно, что он обладает большим потенциалом. И я сказал, что он и Никита Матюнин будут вратарями «Локомотива» на долгое время при должном отношении к делу.



Было бы здорово, если Дмитрий Рыбчинский вернулся бы в «Локомотив» уже этой зимой? Это всё же прерогатива главного тренера. Я хорошо и давно знаю Михал Михалыча Галактионова. Когда он работал в молодёжной сборной, он консультировался насчёт приглашения Дмитрия в молодёжную сборную. Считаю, сейчас «Локомотиву» нужно решить вопрос с турнирным положением, а потом уже задумываться о возвращении воспитанников из аренды.



Галактионов ценит молодёжь «Локо»? Конечно! Очень сильно ценит. Он же сам работал в молодёжной сборной России, он понимает все эти вещи. Важно, что он умеет и знает, как раскрыть молодые таланты», – приводит слова Мишаткина «Матч ТВ».

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