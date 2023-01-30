Тренер молодёжной команды «Локомотива»: видел Пиняева совсем юным, и он очень выделялся

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев сильно выделялся среди своих сверстников, когда был ещё в совсем юном возрасте, рассказал главный тренер молодёжной команды железнодорожников Максим Мишаткин.
«Сейчас у нас появилась группа футболистов, которая при должном отношении к делу может попасть в основу в ближайшем будущем. На мой взгляд, реально появились ребята, способные претендовать на это. Мы со своей стороны порекомендуем их основной команде, а дальше уже дело за главным тренером и парнями.
Вадим Раков — атакующий футболист, он может играть на нескольких позициях. Надо признать, парень талантлив. Не зря он сейчас поехал на сборы с основным составом. Такому игроку нужно придавать огранку. Его надо беречь, как и многих других ребят. Важно, чтобы посторонние вещи его не отвлекали от футбола.
Я видел Пиняева совсем юным, и он действительно выделялся. В какой‑то момент было видно, что Сергей перерос свою возрастную группу.
Если говорить про их игру, то Раков может действовать как на краю атаки, так и в середине. Пиняев, на мой взгляд, больше игрок атаки с фланга: хорошие скоростные качества, может обыгрывать один в один. Ракова же можно использовать на двух позициях», — приводит слова Мишаткина «Матч ТВ».
18‑летний Пиняев в зимнее трансферное окно перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне РПЛ футболист провёл 11 матчей, в которых забил три мяча.
Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш РПЛ.
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