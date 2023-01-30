Хёрдур Магнуссон заявил, что его разочаровало предложение ЦСКА о продлении контракта

Экс-футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон, выступавший за команду с 2018 по 2022 год, остался разочарован предложением московского клуба о продлении контракта.
«Сложившаяся в мире ситуация абсолютно точно не повлияла на меня. Скажу больше — я хотел бы остаться в клубе подольше. Говорю это искренне.
Почему не продлил контракт? Это было исключительно решение ЦСКА. Я не получил предложение после истечения срока моего контракта. Пытался получить новый контракт, но ничего не вышло. Обо мне вспомнили много недель спустя, когда я был уже на финальной стадии переговоров с «Панатинаикосом». Оффер ЦСКА пришёл слишком поздно, и на тот момент я уже решил, что останусь в Греции. К тому же я был разочарован предложением клуба, в котором провёл четыре года», — сказал Магнуссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
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- 30 января 2023
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