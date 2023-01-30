Матч-агент ФИФА: не были уверены, что получится организовать сборы клубов РПЛ зимой

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская рассказала, как команды Российской Премьер-Лиги планировали зимние сборы в сезоне-2022/2023.
«Начали прорабатывать варианты летом. Но из-за ситуации в стране мы не были уверены, что что-либо получится – могли закрыть границы, например. В итоге всё сложилось, и все клубы сейчас благополучно готовятся к возобновлению сезона. В этом году пришлось немного поменять локацию команд в ОАЭ из-за Winline зимнего кубка РПЛ, из-за чего два клуба оказались в незнакомых им отелях и на новых тренировочных полях. Это новшество. А остальные ездят в одни и те же места. Приходит заявка, количество человек и даты – дальше мы уже бронируем. Обычно нет такого, что что-то занято, но в этот раз в Турции отели были достаточно плотно заполнены из-за туристов», – сказала Полянская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 30 января 2023
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