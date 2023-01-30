Сарвели: не думаю, что при Бердыеве «Сочи» будет играть в «автобус»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился ожиданиями от игры команды под руководством нового главного тренера Курбана Бердыева. Футболист считает, что сочинцы не будут играть в оборонительный футбол, который считается стилем Бердыева.
«Могу ли представить «автобус» Бердыева в «Сочи»? Как играть – решает тренер. Наверное, под каждый стиль нужны разные футболисты. Не думаю, что мы будем играть в «автобус».
При Бердыева «Сочи» станет лучше? Будет намного лучше», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».
Напомним, «Сочи» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится 3 марта. В первом матче после перерыва «Сочи» встретится с московским ЦСКА 5 марта.
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