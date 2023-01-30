Галактионов: «Локомотиву» надо убрать из головы ментальность ущербности и вернуться наверх

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о целях железнодорожников на вторую часть чемпионата России, заверив, что футболисты настроены выправить ситуацию в турнирной таблице.
«Какое место в чемпионате нас устроит? Все нацеливаются на то, чтобы провести ближайшие игры со «Спартаком» максимально положительно и пройти в следующую стадию Кубка России. Что касается чемпионата, то нам надо как можно быстрее поправить ситуацию и сделать шаг наверх в турнирной таблице. Поверьте, все ребята настроены подняться выше в турнирной таблице и выправить текущую ситуацию. Мы смотрим только вперёд. Надо убрать из головы эту ментальность ущербности и вернуть «Локомотив» на прежние места», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
«Локомотив» занимает 14 строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 17 сыгранных матчей.
- 30 января 2023
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