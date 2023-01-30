L'Equipe: «ПСЖ» не вышел из сделки по Малкому. Клуб продолжает вести обсуждение

«ПСЖ» продолжает обсуждение возможного перехода нападающего «Зенита» Малкома. Об этом сообщает L'Equipe.

Вчера, 29 января, «Чемпионат» сообщал, что, вероятно, «Зенит» согласится лишь на два варианта событий при уходе 25-летнего футболиста: полноценный трансфер или аренда с обязательным правом выкупа. «ПСЖ» не согласен на эти условия: парижане хотят арендовать Малкома без обязательного права выкупа. Выполнению условий «Зенита» может помешать финансовый фэйр-плей. Сообщается, что сам Малком не против вернуться в топ-лигу, но он не будет ставить ультиматумов руководству российского клуба.

25-летний Малком забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах нынешнего сезона. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.