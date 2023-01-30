L'Equipe: «ПСЖ» не вышел из сделки по Малкому. Клуб продолжает вести обсуждение
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«ПСЖ» продолжает обсуждение возможного перехода нападающего «Зенита» Малкома. Об этом сообщает L'Equipe.
Вчера, 29 января, «Чемпионат» сообщал, что, вероятно, «Зенит» согласится лишь на два варианта событий при уходе 25-летнего футболиста: полноценный трансфер или аренда с обязательным правом выкупа. «ПСЖ» не согласен на эти условия: парижане хотят арендовать Малкома без обязательного права выкупа. Выполнению условий «Зенита» может помешать финансовый фэйр-плей. Сообщается, что сам Малком не против вернуться в топ-лигу, но он не будет ставить ультиматумов руководству российского клуба.
25-летний Малком забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах нынешнего сезона. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
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