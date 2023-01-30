Капитан «Реймса»: против «ПСЖ» легко играть, так как Месси, Мбаппе и Неймар не защищаются

Капитан «Реймса» Юнис Абдельхамид раскрыл тактику команды на матч против лидера французского чемпионата «ПСЖ» (1:1), заявив, что главной задачей было пройти тройку нападения парижан, состоящую из Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара, так как они не участвуют в оборонительной игре своей команды.

«Было легко атаковать «ПСЖ», владея мячом, так как их тройка нападающих (Месси, Мбаппе и Неймар. — Прим. «Чемпионата») не защищается. Мы знали, что как только пройдём мимо них… Они всегда стараются немного прессинговать нас, но после того, как они сделают усилие, они уже не участвуют в защите собственных ворот. Мы работали над этим в рамках подготовки к матчу и хотели использовать это», — приводит слова Абдельхамида RMC Sport.

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