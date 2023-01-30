Анзор Кавазашвили: возможный уход Малкома в «ПСЖ» — шанс для «Спартака» выиграть РПЛ

Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался на тему возможного ухода нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Возможный уход Малкома — огромнейшая потеря для «Зенита». С другой стороны, для них это почёт. Если «ПСЖ» у тебя покупает нападающего, то это что-то уже значит. Хочется сказать, что это шанс для «Спартака» выиграть РПЛ, забрав чемпионство у «Зенита». Они могут попробовать воспользоваться этой потерей питерцев. Думаю, что если бразилец уйдёт, то это сто процентов повлияет на команду», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

25-летний Малком забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах нынешнего сезона. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.