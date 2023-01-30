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«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом три раза в течение одного месяца

«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом три раза в течение одного месяца
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Мадридский «Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом три раза в течение одного месяца. Об этом стало известно после результатов жеребьёвки полуфиналов Кубка Испании, которая состоялась сегодня, 30 января.

По правилам Кубка Испании в полуфиналах проводится два матча. Первая игра между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на домашнем стадионе «Королевского клуба» «Сантьяго Бернабеу» 1 или 2 марта, а ответная – на «Камп Ноу» в Барселоне 4, 5 или 6 апреля. Между этими встречами должен пройти матч чемпионата Испании, проведение которого запланировано на 18 или 19 марта. Таким образом, болельщиков ожидает три игры между «Реалом» и «Барселоной» более чем за один месяц.

Отметим, что соперники уже дважды встречались друг с другом в текущем сезоне. В рамках чемпионата Испании победу одержали «сливочные» — 3:1, а вот команда Хави обыграла своего соперника с этим счётом в финале Суперкубка страны.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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