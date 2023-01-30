«Реал» не выдерживает темпа «Барсы»! Очень не вовремя оступились в игре с конкурентом

«Реал» не смог победить дома «Реал Сосьедад». Теперь команду Карло Анчелотти и «Барселону» разделяют пять очков. Это уже немало.

В первом тайме «Реал» не имел такого преимущества по игре над басками, как «Барса» несколько дней назад в кубковом матче. По крайней мере, Мадрид не возвращал себе мяч после высокого прессинга настолько успешно и не подавлял противника. Тем не менее моментов у ворот «Реала Сосьедад» было достаточно. Некоторые из них после переходов мяча на пространстве создавались за счёт индивидуальных действий игроков группы атаки чемпионов Испании. Два прохода Винисиуса Жуниора – украшение матча. Как эффектно прокинул бразилец мяч между ног Игору Субельдии, когда бил на исполнение в дальний угол! Если бы попал, забил бы один из самых красивых голов сезона в Примере.

К слову, ассистировал Винисиусу Жуниору в этом эпизоде Эдуарду Камавинга, закрывавший в матче с «Реалом Сосьедад» левый фланг обороны. Из-за кадровых проблем, связанных с травмами, Анчелотти поставил некоторых игроков не на свои позиции. Камавинга был крайним защитником, Тони Кроос – глубинным опорным. Баски первыми создали момент на «Сантьяго Бернабеу», после того как Камавинга прозевал рывок Александра Сёрлота. Норвежец загубил верный шанс, и все сразу вспомнили его жуткий промах на «Камп Ноу». Камавинга же в остальном со своими задачами до перерыва справлялся. А ромб в центре у гостей давал возможность «крайкам» Мадрида чаще получать мяч и идти вперёд.

«Реал» в первом тайме, безусловно, наиграл на гол, а то и на два. Винисиус Жуниор и другие игроки «сливочных» несколько раз простили басков, которых спасал красивыми сейвами голкипер Алекс Ремиро. Хозяева нанесли девять ударов (в створ – три). «Реал Сосьедад» ограничился одним-единственным неточным ударом. При этом отнюдь не самым бьющим был Карим Бензема. Похоже, на француза повлияло повреждение: он прихрамывал с дебюта игры, когда неудачно приземлился на плохой газон.

Во втором тайме «Реал» доминировал ещё больше. Анчелотти к такому привык. Вот тут любой бы произнёс: Мадрид – бодрит! Процент владения мячом вырос у «сливочных» на 20% (с 56% до 76%). А вот «Реал Сосьедад» допускал очень много брака. Впрочем, после замен и перевода Такефусы Кубо на правый фланг атаки баски стали прорывать зону Камавинга. Тибо Куртуа вытащил очень непростой мяч после удара японца. Интересно, что у Кубо было два принципиальных матча за несколько дней против его бывших команд – сначала «Барсы», а потом «Реала».

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль понимал, что чемпион будет рисковать и оставлять пространство для контрвыпадов, ведь «сливочным» нужно было сокращать отставание от «Барсы». Это пространство можно было использовать, пока Кубо не потерял энергию и кураж. С таким вдохновением у басков играл разве что голкипер Ремиро. Анчелотти же не спешил с заменами и только за четверть часа до конца вспомнил, что у него на скамейке скучает Лука Модрич. Едва появившись на поле, хорват гениально открылся в штрафной гостей и мог забить победный гол «Реала», если бы попал в цель.

Казалось, такой матч не имеет никаких шансов завершиться со счётом 0:0. При хорошей реализации «Реал» гола три забил бы. Во втором тайме «сливочные» нанесли ещё 11 ударов, в створ – четыре. Тем не менее умудрились потерять два очка. Для Бензема это была не та игра, которую захочется пересмотреть в приятной компании с чашкой кофе. Обладатель «Золотого мяча» пробил всего дважды, хотя три передачи под удар француз всё же отдал. А у Винисиуса Жуниора при всей его активности набралось 27 потерь владения – как минимум в два раза больше, чем у других полевых игроков.