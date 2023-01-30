Петржела — о возможном уходе Малкома: «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» — чемпион
Поделиться
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новости о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Пари Сен-Жермен».
«Ничего удивительного в интересе «ПСЖ» не вижу. Малком — игрок высочайшего класса! Он соответствует уровню «ПСЖ». Но я не считаю его уход потерей для «Зенита». У петербуржцев ещё куча классных футболистов.
Этот трансфер совершенно никак не повлияет на чемпионскую гонку. «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» станет чемпионом в любом случае», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
25-летний Малком забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах нынешнего сезона. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
Комментарии
- 30 января 2023
-
17:37
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:10
-
17:04
-
16:55
-
16:48
-
16:38
-
16:32
-
16:25
-
16:14
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:35
-
15:27
-
15:27
-
15:21
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:45
-
14:44
-
14:25
-
14:24
-
14:20
-
14:19
-
14:17
Партнерский контент