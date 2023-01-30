Петржела — о возможном уходе Малкома: «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» — чемпион

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новости о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Пари Сен-Жермен».

«Ничего удивительного в интересе «ПСЖ» не вижу. Малком — игрок высочайшего класса! Он соответствует уровню «ПСЖ». Но я не считаю его уход потерей для «Зенита». У петербуржцев ещё куча классных футболистов.



Этот трансфер совершенно никак не повлияет на чемпионскую гонку. «Спартаку» ничего не поможет. «Зенит» станет чемпионом в любом случае», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

25-летний Малком забил 15 голов и отдал семь результативных передач в 23 матчах нынешнего сезона. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.