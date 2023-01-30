Месси — о победе на ЧМ: то, чего я желал на протяжении карьеры, пришло ближе к её концу

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Напомним, в финале турнира аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).
«С того дня всё изменилось. Для меня и для всех это было чем-то невероятным. То, о чём мы так мечтали, сбылось. То, чего я так желал на протяжении всей карьеры, пришло ближе к её концу.
Все мои представления были мелочью по сравнению с тем, что произошло на самом деле. Я пережил этот момент с людьми, со своими чувствами, с эмоциями моих друзей и всей семьи. Со всей Аргентиной. Я воображал, каково будет выиграть чемпионат мира, но это превзошло все ожидания. На самом деле всё было гораздо лучше», — приводит слова Месси TyC Sports со ссылкой на Urbana Play.
- 30 января 2023
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